İsrail Saldırıları: Gazze'de 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'yi Vurdu: 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 18 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, Gazze’nin çeşitli bölgelerinde etkili oldu ve sivil kayıpları arttırdı.

Saldırıların Detayları

Sivil Savunma Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, Gazze kentindeki saldırılarda bir Filistinli yaşamını yitirirken, toplamda 8 Filistinli de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı’nda düzenlenen bombardımanda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunun yanında, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda su doldurmak için sıra bekleyen Filistinlilere yönelik hava saldırısında ise 8 kişi daha hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı.

Uzun Süredir Devam Eden Saldırılar

İsrail’in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplamda 45 bin 129 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamın içinde yaklaşık 17 bin 492’si çocuk ve 11 bin 979’u kadın bulunmakta. Ayrıca, 107 bin 338 kişi yaralanırken, enkaz altında halen binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, halkın sığınak olarak kullandığı hastane ve eğitim kurumları bu saldırılardan etkilenerek, sivil altyapı da ağır bir şekilde hasar gördü.