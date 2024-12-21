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İsrail Saldırıları: Gazze'de 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 24 Filistinli hayatını kaybetti, bölgedeki gerginlik artıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 22:28
İsrail Saldırıları: Gazze'de 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail'in Bombardımanı Sonrası 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucunda, 24 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, sabah saatlerinde başlayan bombardımanların ardından 20 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Yönelik Saldırılar

İsrail, Gazze'nin ortasında bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bölgeyi de hedef aldı. El Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda ölen 2'si çocuk, toplam 4 Filistinli olduğu, ayrıca 14 yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bu gelişmeler, bölgede artan gerginlik ve insani kriz konusunda endişeleri derinleştiriyor.

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