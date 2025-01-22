İsrail Saldırıları Gazze'nin Kuzeyini Yok Etti: 300 Bin Evsiz

İsrail Saldırıları Gazze'nin Kuzeyini Yok Etti

Gazze'deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, İsrail'in sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze Şeridi'nin kuzeyinin %80'inin yıkıldığını açıkladı. Serhan'a göre, bu soykırımın etkisiyle 300 binden fazla Filistinli evsiz kalmış durumda.

Yıkımın Boyutları

Serhan, AA muhabirine verdiği demeçte, "İsrail soykırımı ve buna eşlik eden etnik temizlik süreci, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin %80'ini yok etti." dedi. Yıkıma uğrayan bölgeler arasında Cibaliya kenti ile Beyt Hanun ve Beyt Lahiya gibi yerleşimler de bulunuyor. Serhan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin artık "yaşam belirtisi olmayan" bir bölge haline geldiğini belirtti.

Göç ve Acil İhtiyaçlar

Şu anki en büyük sorunlardan biri, göçmenler için gereken çadırlar ve malzemelerin temini. Serhan, jeneratör, yakıt, battaniye, yatak takımı gibi temel yardımların sağlanmasının acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, Gazze kuzeyinin yeniden inşası için kapsamlı uluslararası destek gerekeceğine dikkat çekti.

Koordinasyon Komitesinin Açıklamaları

Beyt Hanun Belediye Başkanı İmad Bedvan, Gazze'nin kuzeyini "felaket bölgesi" olarak tanımladı. Bedvan, "Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun kenti İsrail tarafından tamamen yıkıldı," dedi. Saldırıların 5 binden fazla Filistinlinin hayatına mal olduğunu ve 200 bini aşkın insanın zorla yerinden edildiğini ifade etti.

Uluslararası Yardım Talebi

Bedvan, UNRWA ve diğer uluslararası kuruluşlara, zorla yerinden edilenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım malzemelerinin tedarik edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, belediyelerin desteklenmesi için yakıt, su ve kanalizasyon onarımları için malzeme sağlanması gerektiğini de ekledi. "İsrail'in altyapıyı yok etmesi, yerinden edilmiş Filistinlilerin geri dönüşünü bir hayli zorlaştırmaktadır. Bu insanlık krizine acil çözüm bulunmalıdır," diye konuştu.

Bütün zorluklara rağmen, Serhan, "Gazze'nin kuzeyini eskisinden daha iyi hale getirmek için yeniden inşa etmekte kararlıyız. Bu, dünyanın yanımızda durmasını gerektiren kolektif bir sorumluluk," şeklinde ifade etti.