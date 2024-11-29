İsrail Saldırıları: Gazze Şeridi'nde 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı başta olmak üzere çeşitli bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi. Bu saldırılar sonucunda 12 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki El-Avde Hastanesi yetkilileri, Ebu Sarar Kavşağı yakınlarında İsrail'in düzenlediği saldırıda yıkılan bir evin enkazından çıkarılan 5 cansız bedenin hastaneye getirildiğini bildirdi. Görgü tanıkları, İsrail topçularının Nusayrat’ta bir kereste deposunu vurduğunu ve yangın çıktığını ifade etti. Aynı şekilde, insansız hava araçları da Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzey bölgelerine ateş açtı ve savaş uçakları Ebu Sarar Kavşağı'nda bir evi bombaladı.

Görgü tanıklarına göre, İsrail güçleri ölü ve yaralılara müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine de ateş açtı ve Nusayrat'ın kuzeybatısındaki bazı konutları yıktı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, Gazze kentinin batısındaki El-Vahde Caddesi'nde düzenlenen bir saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca, El-Vahde Caddesi'nde enkaz altından 5 yaralı çıkartıldığı ve Zeytun Mahallesi'nde vurulan bir evde yaralanan 4 Filistinlinin hastaneye nakledildiği belirtildi.

Tıbbi kaynaklar, Tel el-Heva Mahallesi’ndeki Sanayi Caddesi’nde bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da ise İsrail topçularının hedef aldığı bölgelerde ciddi hasarlar meydana geldi.

Görgü tanıkları, Beyt Lahiya bölgesinde ve çevresinde yapılan bombardımanların yanı sıra, Deyr El-Belah'ın batısındaki noktada İsrail helikopterlerinin saldırı düzenlemesi sonucu 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Bunun yanı sıra Megazi Mülteci Kampı’nın kuzeyinde de bir evin hedef alındığı belirtilirken, başka bir hava saldırısı sonucu 5 Filistinlinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail topçularının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusunda yer alan Cenine Mahallesi'ni de yoğun bir şekilde bombalaması, bölgedeki gerginliği artırmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.