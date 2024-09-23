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İsrail Saldırıları: Lübnan'da Ölü Sayısı 492'ye Yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 492 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:30
İsrail Saldırıları: Lübnan'da Ölü Sayısı 492'ye Yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Çarpıcı Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 492'ye ulaştığını bildirdi. Bu ölümler arasında 35 çocuk bulunuyor.

Yaralıların Sayısı Artış Gösterdi

Bakanlık, saldırılar sonucunda yaralananların sayısının ise 1645 kişiye çıktığını belirtti. Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Gelişmelerle ilgili bilgiler, Lübnan halkı için büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

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