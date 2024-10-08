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İsrail Saldırıları Lübnan'daki Tarımsal Üretimi Tehdit Ediyor

Lübnan'da İsrail'in saldırıları, tarımsal alanları ve gıda üretimini olumsuz etkiliyor. 1900 hektar tarım arazisi yok oldu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:20
İsrail Saldırıları Lübnan'daki Tarımsal Üretimi Tehdit Ediyor

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Tarımı Olumsuz Etkiliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Lübnan Direktörü Matthew Hollingworth, İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıların hem havadan hem de karadan sürdüğünü belirtirken, bu durumun tarım arazileri ve gıda üretimi üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğunu ifade etti.

Büyük Kayıplar ve Endişeler

Hollingworth, Lübnan'ın güneyinde son bir yıl içinde yaklaşık 1900 hektar tarım arazisinin yok edildiğini bildirdi. Bu arazilerin büyük çoğunluğunun son haftalarda zarar gördüğünü vurguladı. Ayrıca, ülkenin en verimli bölgelerinden birinde 12 bin hektar tarım arazisinin terk edildiğini ve bu durumun 46 bin çiftçiyi olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi. "Lübnan, Gıda Güvenliği Riskleri ile Karşı Karşıya"

Hollingworth, ülkenin güneyinde zeytin, muz ve narenciye gibi ürünlerin hasat edilemeyeceğini ve sebzelerin tarlalarda çürüdüğünü belirtti. Gıda güvenliğinin büyük bir tehdit altında olduğunu vurguladı.

Finansal Destek ve Çözüm Arayışları

Bölgede gıda güvenliği desteği sağlamak için derhal bir organizasyon sistemi kurmayı planladıklarını belirten Hollingworth, bu amaçla 115 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Bundan ayrı, Lübnan'daki gerginliğin azalması için diplomatik çözümlerin önemine dikkat çekti.

İsrail-Lübnan Çatışmalarında Can Kaybı

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 2 bin 83 kişinin öldüğü bildirildi. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın da yer alıyor. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Yerinden Olmalar ve Göç Dalgalanması

İsrail'in bombardımanları nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce insan yerinden oldu. Güney kesimlerden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç devam ederken, Suriye'ye de on binlerce kişinin göç ettiği bildiriliyor.

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