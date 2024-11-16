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İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye Göç 600 Bini Aştı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları nedeniyle 600 binden fazla kişi Suriye'ye göç etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 23:24
İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye Göç 600 Bini Aştı

İsrail Saldırıları Sonrası Göç Hareketi Artıyor

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları sonucunda, göç edenlerin sayısı 600 bini aştı. Son 24 saat içinde yapılan hava saldırılarının sayısı ise 145 olarak kaydedildi.

Lübnan'dan Suriye'ye Göç Edenler

Lübnan Bakanlar Kurulu, göç hareketi ve İsrail'in yapılan saldırılarının oluşturduğu zararları içeren bir rapor yayımladı. Rapora göre, 23 Eylül'den bu yana 601 bin 437 kişi Lübnan'dan Suriye'ye geçti. Bu sayının 382 bin 682'si Suriyeli, 218 bin 755'i ise Lübnan vatandaşı.

Barınma Merkezi Durumu

Yerinden edilmiş kişilerin konaklaması için açılan 1173 akredite merkez'den 981'i azami kapasiteye ulaşmış durumda. Bu merkezlerde 188 bin 190 kişi (44 bin 357 aile) konaklıyor.

Yoğun Saldırılar ve Yerinden Edilme

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in yürüttüğü yoğun hava saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1,4 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Rapora göre, son 24 saatte Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen bombardımanların 73'ü ile en çok saldırıya uğrayan şehir Nebatiye oldu. Bu şehir toplamda 55 hava saldırısı ile en fazla etkilenin kent olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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