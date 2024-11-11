İsrail Saldırıları Nedeniyle Nusayrat'ta Yerinden Edilmeler Başladı

İsrail Saldırıları Gazze'de Yerinden Edilmeleri Artırıyor

İsrail ordusunun hava saldırıları ve kara operasyonları sonucu, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat'tan çok sayıda kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinliler, İsrail ordusunun yoğun bombardımanının ardından çareyi Deyr el-Belah kentinin yolunu tutmakta buldu.

Umutsuzluk ve Tehlike

Yerinden edilmiş Filistinli Eymen Ebu Rıdvan, durumu şöyle ifade etti: "Umutsuz bir haldeyiz. Çadırlarımızı tekrar kurabileceğimiz boş bir arazi bulup bulamayacağımızı bilmeden bir bilinmeze doğru yol alıyoruz."

Bir diğer Filistinli kadın ise, bölgedeki durumun özellikle çocuklar için tehlikeli olduğunu belirterek, "Bombardıman sesleri yüzünden dün gece uyuyamadık," dedi.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Yönelik Saldırılar

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun özellikle Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki evlere hava saldırıları düzenlediğini aktardı. Bu saldırılarda birçok evin havaya uçtuğu ifade ediliyor.

7 Ekim 2023'ten Beri Saldırılar Sürüyor

Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılar, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına karşılık verme amacı güdüyordu. 7 Ekim'de yapılan saldırılarda, 1200 İsrailli hayatını kaybetti, 5000'den fazla kişi yaralandı.

Bu süreçte, İsrail'in saldırılarında 43.603 Filistinli öldü ve 102.929 kişi yaralandı. Çatışmaların başladığı günden bugüne, 368’i karadan işgal sürecinde olmak üzere, 782 İsrailli asker de hayatını kaybetti.

İnsani Ara ve Geri Çekilme

24 Kasım 2023'te insani bir ara verilmiş ve bu süreçte 81 İsrailli, 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoymaya ve hapsetmeye devam etmektedir.

7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 780 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 167'si çocuk. Bölgedeki yaşam koşulları her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.