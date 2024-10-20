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İsrail Saldırıları Sonrası Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Hayatını Kaybedenler

7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 759 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:11
İsrail Saldırıları Sonrası Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Hayatını Kaybedenler

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yaşanan Trajedi

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan olaylar neticesinde, 165'i çocuk olmak üzere toplam 759 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgiye göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, son dönemdeki saldırılarla ilgili bir açıklama yaparak, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal edenlerin gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının arttığını duyurdu.

Saldırıların Boyutu

Açıklamada, ölümler arasında 165 çocuk ve 18 kadının bulunduğu belirtilirken, yaralı sayısının da 6 bin 500'den fazla olduğu ifade edildi. Özellikle 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan saldırılar sonrası, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı gözaltı ve baskınların artış gösterdiği bildirilmektedir.

Bu trajik durum, uluslararası toplumda endişeleri artırmakta ve bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açmaktadır.

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