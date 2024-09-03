İsrail Saldırıları Sonrası Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İnsan Kaybı Raporu

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İnsan Kaybı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren gerçekleşen İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 685 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları hakkında güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamalara göre, 28 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Batı Şeria'da gerçekleştirilen "geniş çaplı" saldırılarda, özellikle Cenin, Tubas ve Tulkerim gibi bölgelerde 33 Filistinli hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. Ölenler arasında 7 çocuk olduğu belirtildi.

Cenin ve Diğer Bölgelere Yönelik Saldırılar

İsrail ordusu, Cenin, Tulkerim ve Tubas şehirlerindeki mülteci kamplarına yönelik saldırılar başlatmış, bu saldırılar 2002 yılından bu yana kaydedilen en kapsamlı operasyonlar arasında yer almaktadır. Bu kapsamlı saldırılar sonrasında, toplamda 685 Filistinli yaşamını yitirirken, 5.700 kişi yaralanmıştır.

Bu saldırılar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gerginliği daha da artırmış ve sosyal medya üzerinde geniş yankı bulmuştur.