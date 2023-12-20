İsrail saldırıları sonrası Gazze ile iletişim yeniden kesildi

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana altıncı kez iletişim ve internet hizmetleri kesildi. Jawwal ve Ooredoo şirketleri, Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen veya kısmen durduğunu açıkladı. Şirketler, iletişimin kısa sürede sağlanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İsrail saldırıları sonrası Gazze ile iletişim yeniden kesildi
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Filistin'in telekomünikasyon sektöründeki iki büyük şirket Jawwal ve Ooredoo, Gazze Şeridi'nde yaşanan iletişim ve internet kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Jawwal, bölgedeki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen durduğunu bildirdi.

Açıklamada, şirketin hizmetlerinin, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren bölgeye saldırmaya başlamasıyla birlikte yedinci kez kesintiye uğradığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail'in saldırıları devam ederken Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen sona erdiğini üzülerek duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ooredoo şirketi ise Gazze Şeridi'nin güneyi, merkezi ve kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin kesintiye maruz kaldığını, bu kesintinin saldırıların başladığı günden bu yana yaşadıkları yedinci kesinti olduğunu kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nde su, gıda, ilaç, elektrik ve yakıt gibi temel ihtiyaçlar karşılanamazken, sabit hat, cep telefonu ve internet gibi iletişim hizmetleri de sık sık kesiliyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi de İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının başladığı günden beri Gazze Şeridi'yle olan iletişim ve internet bağlantılarını kasıtlı olarak kestiğini vurgulayarak, Filistin halkına yönelik vahşi saldırıların acilen ve derhal durdurulması için çağrıda bulundu.

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