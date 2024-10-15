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İsrail Saldırıları Sonucu 11 Binden Fazla Öğrenci Hayatını Kaybetti

Gazze ve Batı Şeria'da İsrail saldırılarında 11 bin 406 öğrenci öldü, binlercesi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 12:19
İsrail Saldırıları Sonucu 11 Binden Fazla Öğrenci Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırıları Eğitime ve Öğrencilere Zarar Veriyor

Filistin Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonucunda Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da toplam 11,406 öğrenci yaşamını yitirdi.

Öğrenci ve Eğitimcilerin Kaybı

Bu süreçte Gazze Şeridi'nde 11,292 öğrenci ve 114 Filistinli öğrenci Batı Şeria'da can verdi. Ayrıca, 17,965 öğrenci yaralandı, 439 öğrenci ise gözaltına alındı.

Öğretmenler de Hedef Alındı

Bu çerçevede, Gazze Şeridi'nde 550 eğitimci hayatını kaybederken, 3,717 eğitimci yaralandı. Batı Şeria'da ise 145 eğitim görevlisi gözaltına alındı.

Sivillerin Durumu Korkunç

İsrail ordusunun saldırıları sonucunda 500 okul ve üniversite binası hasar gördü. Ayrıca 718 bin öğrenci eğitimlerine ara vermiş durumda.

Etkileri daha derin olan bu saldırılarda, aşağı yukarı 42,289 Filistinli hayatını kaybetti, arasında 17,000 çocuk ve 11,378 kadın bulunuyor. Yaklaşık 98,684 kişi yaralı olarak hastanelerde tedavi edilmektedir.

Henüz ölü sayısının net olarak tespit edilemediği, enkaza dönüşen binalarda hala binlerce kişinin bulunduğu bildiriliyor. Ayrıca, hastaneler ve eğitim kurumları saldırılar sonucu zayıf bir sivil altyapının kalmasına neden oluyor.

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