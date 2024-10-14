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İsrail Saldırıları Sonucu Lübnan'da Can Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında ölü sayısı 2,309'a yükseldi, yaralı sayısı ise 10,782 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:27
İsrail Saldırıları Sonucu Lübnan'da Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in Lübnan Saldırıları Hızla Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve çevresindeki bölgelere yönelik devam eden hava saldırıları sonucu ölenlerin sayısı 2,309’a ulaştı. Yaralı sayısının da 10,782 olduğu bildiriliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde süregelen bombardımanların etkilerini aktaran bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırılar sonucunda son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çarpıcı Göç Verileri

Devam eden saldırılar ve artan can kayıpları nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Hükümet, 430 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı. Güney kesimlerden Beyrut ve kuzeye yörelere olan göç dalgası hız kesmeden devam ediyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yaptığı saldırılar, büyük bir insani krize neden olurken, uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

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