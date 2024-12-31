İsrail Saldırılarında 1091 Bebek Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Bebek Ölümleri Alarm Veriyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde 1091 bebeğin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu bebeklerden 238'inin doğum esnasında hayatını kaybettiği açıklandı.

İsmail es-Sevabite'den Çarpıcı Açıklamalar

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Gazze'deki soykırım savaşı sırasında doğan 238 bebeği öldürdü. Ayrıca, savaş öncesinde doğmuş ve henüz bir yaşına ulaşmamış 853 bebek de hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Sevabite, bu ölümlerin, en savunmasız kesimleri hedef aldığını belirterek, "Bu, Gazze'de benzeri görülmemiş bir İsrail vahşetinin yansımasıdır," dedi.

Uluslararası Hukuka Aykırı İhlaller

Sevabite, bu suçların Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini vurguladı. Sevabite, "Bu rakamlar, Gazze halkına yönelik devam eden soykırım gerçeğini ortaya koymaktadır," dedi.

Bebeklerin hedef alınmasının uluslararası insani hukuk çerçevesinde "açık bir savaş suçu" olduğunu belirten Sevabite, sivillerin ve özellikle çocukların korunmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Sevabite, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası kuruluşları bu korkunç suçları araştırmaya ve sorumluları cezalandırmaya davet etti.

Dünya medyasını da bu ihlalleri açığa çıkarmak ve Filistin halkının çektiği acılara ışık tutmak için harekete geçmeye çağırdı. "Bu suçlar, insanlık tarihindeki kara bir lekeyi temsil ediyor. Özgür dünya, ihlalleri durdurmak için harekete geçmelidir," dedi.

Yerinden Edilen Filistinliler ve Koşullar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucu, 2 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi. Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, son bir haftada soğuktan donarak hayatını kaybeden 7 kişi arasında 6 bebeğin de bulunduğunu açıkladı.

İsrail saldırılarında toplamda yaklaşık 45.541 Filistinli hayatını kaybetti, 108.338 kişi ise yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin olduğu bildiriliyor. Sivil altyapının tahrip edilmesi ise durumu daha da vahim hale getiriyor.