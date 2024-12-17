İsrail Saldırılarında 13 Bin Öğrenci Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Öğrenci Kayıpları Endişe Verici

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren düzenlediği saldırılar, özellikle Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkıma yol açtı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara göre, bu süre zarfında 13 bine yakın Filistinli öğrenci hayatını kaybetti.

Bakanlık raporuna göre, 12 bin 799 öğrenci, çoğunluğunu Gazze'de olmak üzere, bu saldırılarda yaşamını yitirmiştir. Bu öğrencilerin 12 bin 681'i Gazze'de, 118'i ise işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetmiştir.

Öğretmen ve Okul Yöneticileri de Hedefte

Ayrıca, Gazze'de 598 öğretmen veya okul yöneticisinin İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybettiği ifade edilmektedir.

Saldırılarda Yaralanan Öğrenci Sayısı Arttı

İsrail saldırılarında yaralanan öğrenci sayısının da oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Gazze'de 20 bin 311 öğrenci yaralanmışken, Batı Şeria'da bu sayı 631 olmuştur.

Eğitim Faaliyetleri Etkileniyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 425 devlet okulu, üniversite ve buna bağlı binaların İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle tahrip olduğunu bildirmiştir. Sonuç olarak, Gazze'deki 788 bin öğrenci, 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırılar nedeniyle eğitimden mahrum kalmıştır.