DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.626.538,98 -0,18%

İsrail Saldırılarında 13 Kişi Hayatını Kaybetti, 7'si İlk Yardım Görevlisi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 00:37
İsrail Saldırılarında 13 Kişi Hayatını Kaybetti, 7'si İlk Yardım Görevlisi

İsrail Ordu Saldırısı Sonucu 13 Kişi Öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi toplam 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Konuya ilişkin açıklama Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.

Saldırılardan Detaylar

İsrail güçlerinin, Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ve Ayn Bial köylerinde, ilk yardım görevlilerinin toplanma noktasını hedef aldığı ifade edildi. Saldırılarda 8 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı; bunlardan 5'i ilk yardım gönüllüsü.

Uluslararası Toplum Tepkili

Söz konusu saldırılarda sağlık çalışanlarının hedef alınması, kınanarak uluslararası toplumun bu tür eylemleri caydırıcı bir tutum sergilemediğine dikkat çekildi.

Diğer Saldırılar ve Sonuçları

İsrail'in Sur kentine bağlı Hannaviye kasabasına gerçekleştirdiği saldırıda ise 5 sivil savunma gönüllüsü hayatını kaybetti. Ek olarak, güneydeki Nebatiye kentinde El-Meydan Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 12 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
2
İzmir'de İnşaat Kazası: Balkon Çökmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti
3
Taksim Metro İstasyonu İntihar Girişimi Nedeniyle Kapatıldı
4
Konya'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
İsrail, Kuzey Bölgelerde Kısıtlamaları Hafifletiyor
6
Erzincan'da Bıçaklama Olayında Bir Zanlı Tutuklandı
7
MHP'li Yurdakul'dan Kars'ta Birlik Vurgusu

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek