İsrail Saldırılarında 13 Kişi Hayatını Kaybetti, 7'si İlk Yardım Görevlisi

İsrail Ordu Saldırısı Sonucu 13 Kişi Öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi toplam 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Konuya ilişkin açıklama Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.

Saldırılardan Detaylar

İsrail güçlerinin, Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ve Ayn Bial köylerinde, ilk yardım görevlilerinin toplanma noktasını hedef aldığı ifade edildi. Saldırılarda 8 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı; bunlardan 5'i ilk yardım gönüllüsü.

Uluslararası Toplum Tepkili

Söz konusu saldırılarda sağlık çalışanlarının hedef alınması, kınanarak uluslararası toplumun bu tür eylemleri caydırıcı bir tutum sergilemediğine dikkat çekildi.

Diğer Saldırılar ve Sonuçları

İsrail'in Sur kentine bağlı Hannaviye kasabasına gerçekleştirdiği saldırıda ise 5 sivil savunma gönüllüsü hayatını kaybetti. Ek olarak, güneydeki Nebatiye kentinde El-Meydan Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 12 kişi yaralandı.