İsrail Saldırılarında 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Güçlerinden Gazze Şeridi'ne Şiddetli Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına insansız hava araçları (İHA), top atışları ve diğer patlayıcılarla yaptığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü Tanıkları ve Saldırıların Detayları

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları özellikle Han Yunus'un güneydoğu ve kuzeydoğu ile Deyr el-Belah'ın doğu bölgelerine yoğun bombardıman düzenledi.

Bu saldırılarda Han Yunus'un doğusundaki Zenne bölgesi ile Karara ve Beni Süheyla beldeleri büyük hasar aldı. Ayrıca, Abasan Cedide beldesindeki yerleşim alanları da İsrail tarafından hedef alındı.

Hastaneler ve Hayatını Kaybedenler

Hastane kaynakları, Han Yunus'un batısında bulunan Nasır Sağlık Merkezine, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çeşitli saldırılarda yaşamını yitiren 16 Filistinlinin naaşının ulaştığını bildirdi.

Ambulans ve ilk yardım ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sırasında ulaştığı cenazelerin, İsrail’in Han Yunus ve Refah'taki son saldırılarında hayatını kaybedenlere ait olduğu belirtildi. Refah kentinin batısındaki Tel Sultan Mahallesi'nde de bazı konutlar İsrail güçleri tarafından patlatıldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

Hastane kaynağına göre, Gazze Şeridi'nin orta kısmındaki Nusayrat Mülteci Kampı'nın girişine yapılan İHA saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ise Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mezher’in Nusayrat Kampı’ndaki evinin de bombalandığını duyurdu.

Sabra Mahallesi'nde Hedef Gözetmeyen Bombardıman

Gazze kentinde, İsrail güçleri güneydeki Gazze, Hasayene caddeleri ve Sabra Mahallesi'ne top atışlarıyla saldırdı. Görgü tanıkları, hedef gözetmeksizin yapılan top atışlarının Sabra Mahallesi'nde evler ve altyapıya ciddi zarar verdiğini ifade etti.