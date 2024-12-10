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İsrail Saldırılarında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah ve Nusayrat'ta düzenlenen saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:24
İsrail Saldırılarında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinin kuzeyinde ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda yapılan saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıların detayları görgü tanıklarından alınan bilgilerle ortaya kondu.

Refah ve Nusayrat’taki Olaylar

Refah kentinin kuzeyindeki Zuhur Mahallesi'nde toplanan sivilleri hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Bu trajik olay, bölgedeki tırmanan gerilimin bir başka örneği olarak kaydedildi.

Ayrıca, Filistinli balıkçılar, İsrail ordusuna ait botlardan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında açıkta avlananlara açılan ateşte bir balıkçının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Son Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 44,786’ya, yaralı sayısının ise 106,188’e ulaştığı ifade ediliyor. Bu durum, Gazze Şeridi’ndeki insani krizin daha da derinleştiğini göstermekte.

Geride kalan son günlerdeki gelişmeler, uluslararası kamuoyunun dikkatini yeniden Gazze'ye çevirmesine neden oldu.

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