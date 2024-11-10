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İsrail Saldırılarında 4 Filistinli, Biri Bebek Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında biri bebek 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 43 binin üzerinde ölü var.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 17:24
İsrail Saldırılarında 4 Filistinli, Biri Bebek Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı ile Gazze kentine düzenlediği saldırılarda biri bebek 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bir binayı bombaladı. Bu saldırıda üç Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Silahlı Dron Saldırısı Bebek Hayatını Kaybettirdi

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şey Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait silahlı dron, Filistinlileri hedef aldı. Bu saldırıda sadece 3 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti, ayrıca bebeğin anne ve babası da yaralandı.

Yoğun Bombardımanlar ve Sivil Hedefler

İsrail ordusunun ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Tel ez-Zater ve Meşru Beyt Lahiya bölgelerine yoğun topçu atışlarıyla saldırılar düzenlediği bildirildi. 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere toplam 43 bin 603 Filistinli hayatını kaybetti ve 102 bin 929 kişi yaralandı.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alındığına dair raporlar gelirken, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilmekte ve sivil altyapının büyük zarar gördüğü ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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