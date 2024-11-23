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İsrail Saldırılarında 5 Kişilik Aile Yok Oldu

Lübnan'daki İsrail bombardımanlarında 5 kişilik bir aile hayatını kaybetti, başka bölgelerde de ölümler gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:17
İsrail Saldırılarında 5 Kişilik Aile Yok Oldu

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında, 5 kişilik bir aile maalesef yok oldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek'e bağlı Şemsitar beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda anne ve dört çocuğundan oluşan bu ailenin tüm bireyleri hayatını kaybetti.

Nebatiye'de de Hayat Kayıpları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Rumin beldesine de düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin ölümüne ve 2'si ağır 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İsrail'in, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü kontrollü çatışmalar çerçevesinde, 23 Eylül 2023 itibarıyla Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa bölgesi ve Baalbek üzerinde yoğun hava saldırıları gerçekleştirmeye başladığı bildirildi.

Ayrıca, İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ama yoğun kara saldırılarına başladığını da duyurmuştu. Başkent Beyrut başta olmak üzere, Dahiye bölgesi sık sık hava saldırılarına maruz kalıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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