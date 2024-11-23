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İsrail Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze ve Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 22:01
İsrail Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları: Gazze ve Nusayrat Mülteci Kampı Hedef Alındı

İsrail ordusunun Gazze kenti ve Nusayrat Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda toplamda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, Gazze kentinin Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan "El-Lulu" ticaret merkezi yakınındaki Filistinlileri hedef aldı.

Saldırılarda, ilk belirlemelere göre 3 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı. Bununla birlikte, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ebu Yusuf ailesine ait evin hedef alındığı bir başka saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda evin içinde yangın çıktığını ve çevredeki binalarda ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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