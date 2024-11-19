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İsrail Saldırılarında Gazze'de 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirdi. Bölgedeki çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 21:58
İsrail Saldırılarında Gazze'de 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, saldırılar özellikle Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya alanında yoğunlaştı.

Beyt Lahiya'da Bombardıman

İsrail savaş uçakları, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı el-Kahlut ailesine ait evi bombaladı. Bu saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Taşınıyor

Saldırının ardından bölge halkı, ulaşabildiği ölü ve yaralıları Kemal Advan Hastanesine nakletti. Sivil savunma ve sağlık ekipleri, devam eden bombardımanlar nedeniyle bazı bölgelere ulaşamadı. Bombalanan evin enkazında sıkışan kişilerin olduğu bildiriliyor.

Bureyc ve Nusayrat Mülteci Kampları'nda Kaybalar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampında da, İsrail ordusunun hedef aldığı yerleşim yerinde 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca Nusayrat Mülteci KampıEbu Celale ailesine ait eve yapılan hava saldırısında en az bir Filistinli öldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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