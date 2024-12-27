İsrail Saldırılarında Gazze'de 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi’ndeki Saldırılarda Can Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik düzenlediği son saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Şati Mülteci Kampı’ndaki bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu hastaneye 3 ölü ve birçok yaralı getirildi.

Sabra Mahallesi'nde Ek Saldırı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde yer alan Sabra Mahallesi'ne de bir saldırı düzenledi. Bu saldırıda bir kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 45 bin 436 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu sayı arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın yer alıyor. Ayrıca 108 bin 38 kişi de yaralanmış durumda.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları, hedef alındığı için sivil altyapı da büyük ölçüde tahrip ediliyor. Enkaz altında hala binlerce cesedin bulunduğu kaydediliyor.