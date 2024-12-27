DOLAR
35,22 -0,15%
EURO
36,77 0,02%
ALTIN
2.961,2 0,55%
BITCOIN
3.368.119,92 -0,05%

İsrail Saldırılarında Gazze'de 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:47
İsrail Saldırılarında Gazze'de 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi’ndeki Saldırılarda Can Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik düzenlediği son saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Şati Mülteci Kampı’ndaki bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu hastaneye 3 ölü ve birçok yaralı getirildi.

Sabra Mahallesi'nde Ek Saldırı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde yer alan Sabra Mahallesi'ne de bir saldırı düzenledi. Bu saldırıda bir kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 45 bin 436 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu sayı arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın yer alıyor. Ayrıca 108 bin 38 kişi de yaralanmış durumda.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları, hedef alındığı için sivil altyapı da büyük ölçüde tahrip ediliyor. Enkaz altında hala binlerce cesedin bulunduğu kaydediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay Elmadağ’da 'İbrahim Özdemir Sevgi Butiği' Açtı
2
Yemen'in Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanı Yeniden Faaliyette
3
MKE'nin Yeni Nesil Keskin Nişancı Tüfeği: MKE-408 Tanıtıldı
4
Çorum Barosu Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı
5
CHP'li Bağcıoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
6
Özgür Özel: "Suriye'nin İstikrarı İçin Avrupa Birliği ile İş Birliği Gerekiyor"
7
Erdoğan Balıkesir'de Konuştu: 'Baas Rejimi Düştü, Yasını Sadece Ana Muhalefet Tutuyor'

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi