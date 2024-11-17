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İsrail Saldırılarında Gazze'de 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 17:53
İsrail Saldırılarında Gazze'de 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, Han Yunus kentinde Kiyzan en-Neccar bölgesine yönelik gerçekleştirilen saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca, Gazze kentinin Tel el-Heva bölgesi ile sanayi bölgesinde de İsrail bombardımanı sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusuna ait bir dronun, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir grup Filistinliyi hedef alması üzerine çok sayıda kişi yaralandı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplam 43 bin 846 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca 103 bin 740 kişi yaralandı.

Yapılan saldırılar sonrasında, enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu bildirilmektedir. Sivil altyapının da hedef alındığı saldırılar, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını da tahrip etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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