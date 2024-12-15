İsrail Saldırılarında Gazze'de 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırılar özellikle Gazze kenti üzerinde yoğunlaştı.

Gazze'nin kuzeyinde gerçekleşen bir saldırıda, 2 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı. Aynı zamanda, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlenen hava saldırısında ise 1 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresinde gerçekleştirilen bir diğer saldırıda da 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 Filistinli can verdi.

Bu saldırılar sonucunda çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırılar, uluslararası toplumda ciddi tepkilere neden olurken, son gelişmeler bölgede gerginliği artırmaya devam ediyor.