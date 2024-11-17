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İsrail Saldırılarında Gazze'de 96 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 96 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 13:08
İsrail Saldırılarında Gazze'de 96 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Katliam Gerçekleştirdi

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde düzenlediği 6 ayrı saldırıda, ilk belirlemelere göre 96 kişinin hayatını kaybettiğini ve 60 kişinin yaralandığını açıkladı. Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırıların ayrıntıları verildi.

Beyt Lahiya'da Sivillere Yönelik Saldırılar

Açıklamada, İsrail'in son birkaç saat içerisinde kuzeydeki Beyt Lahiya'da sivillerin yaşadığı bina ve evlere dört "vahşi katliam" gerçekleştirdiği belirtildi. Bu saldırılarda 72 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Nusayrat ve Bureyc Mülteci Kamplarındaki Saldırılar

Ayrıca, orta kesimde bulunan Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarına iki ayrı saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Saldırılar neticesinde en az 15 kişinin kayıp olduğu bilgisi de yer aldı.

Sivillere Yönelik Saldırılar Kınandı

Açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı ev ve binalarda yerlerinden edilmiş çoğu kadın ve çocuk olan onlarca sivilin bulunduğu bilincinde olduğu vurgulandı. Bu kişilerin, yaşadıkları mahallelerden sürüldükleri ve art arda gelen saldırılara maruz kaldıkları kaydedildi.

Filistin hükümeti, "İsrail'in sivilleri, çocukları ve kadınları hedef alan katliamlarını" kınayarak, yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik bu korkunç katliamlara karşı uluslararası toplumun tepki göstermesi çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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