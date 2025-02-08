İsrail Saldırılarında Gazze'de İki Kız Hayatını Kaybetti

Gazze'de Yeni Bir Trajedi: İki Kız Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki sürekli bombardımanları sonucunda, daha önce hedef alınan bir binanın duvarının çökmesiyle Filistinli iki kız yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 15 aydan fazla süren İsrail saldırılarında bombalanmış binaların hâlâ hayati tehlike oluşturduğunu ifade etti. Maruf, çökme olayı sonrası aynı aileden bir çocuğun da yaralandığını bildirdi.

Maruf, "Ağır ekipman ve makinelerin girişini hızlandırmalı, yakıt sağlamalı, moloz ve enkazla başa çıkmak için uzman teknik ekiplerin gelmesini sağlamalıyız ki ölü sayısı dursun," diyerek çağrıda bulundu.

Medya Ofisi tarafından yapılan önceki açıklamada ise, İsrail'in ateşkes anlaşmasının "insani boyutunu" ihlal ederek, yaklaşık 55 milyon ton molozun kaldırılması için gerekli ekipman ve makinelerin girişini engellediği vurgulandı.