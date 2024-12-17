İsrail Saldırılarında Gazze'nin Kuzeyi Hedef Alındı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'nin Kuzeyinde Yeni Bir Felaket: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Beyt Lahiya beldesini hedef alan saldırılar, bölgedeki sivil halkı derinden etkiledi.

Beyt Lahiya'da Yaşananlar

Gündüz saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. İlerleyen saatlerde ise, aynı bölgedeki Avde ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda 2 kişi daha hayatını kaybetti. Bu trajik olaylar, Gazze'nin kuzeyinde devam eden çatışmaların ne kadar yıkıcı hale geldiğini gözler önüne seriyor.

İsrail'in Kuşatması ve Yıkıcı Politika

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerinde sıkı bir kuşatma uygulamakta. Aç bırakma ve insani yardımların bölgeye girişini engelleme gibi uygulamalarla halkı göçe zorlamakta.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda yaklaşık 55 bin Filistinli yaşamını yitirirken, bunların 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olarak kaydedildi. Ayrıca, 106 bin 962 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce insanın bulunduğu bildirilmekte.

Sivil Altyapıya Yönelik Hedefler

Bölgedeki hastaneler ve eğitim kurumları da saldırıların hedefi haline gelerek, sivil altyapının tahrip edilmesine neden olmakta. Bu durum, halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

Olayları takip eden gözlemciler, devam eden çatışmaların ve insani krizlerin daha da derinleşeceğinden endişe duyuyor.