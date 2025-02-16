İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybeden Filistinli Sayısı 48 Bin 271'e Ulaştı

Gazze'deki sağlık bakanlığı, son 24 saatte 7 Filistinlinin cansız bedeninin hastanelere ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:16
İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybeden Filistinli Sayısı 48 Bin 271'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sonrası Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun yaklaşık 16 ay süren saldırıları sonrasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının ardından, acı bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor. Son 24 saatte, 6'sı enkaz altından çıkarılan toplam 7 Filistinlinin naaşı hastanelere ulaştırıldı.

Son Veriler Hüsranı Ortaya Koyuyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesin 27. gününde yaptığı yazılı açıklama ile saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısıyla ilgili güncel verileri paylaştı. Buna göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 271'e, yaralı sayısı ise 111 bin 693'e yükseldi.

Enkaz Altında Kayıplar Devam Ediyor

Yetkililer, halen enkaz altında ve yol kenarlarında birçok cenazenin bulunduğunu, ancak ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşmakta zorlandığını belirtti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, bu yılın 2 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu duyurmuştu.

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İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybeden Filistinli Sayısı 48 Bin 271'e Ulaştı

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