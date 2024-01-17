İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 24 bin 448'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24 bin 448, yaralananların sayısı da 61 bin 504 oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, son 24 saatte 163 kişinin İsrail saldırıları nedeniyle öldüğünü ve 305 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 24 bin 448'e yükseldi
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Saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığına işaret edilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin onlara ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi. 

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24 bin 448, yaralananların sayısı da 61 bin 504 oldu. Diğer yandan İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus şehrinde Nasır Hastanesi etrafını şiddetli şekilde vurmayı devam etti.

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GAZZE İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilerin ve özellikle Mescid-i Aksa'nın sürekli saldırıya uğramasına karşı misilleme" amacıyla İsrail'e 7 Ekim 2023'te geniş çaplı bir saldırı başlattı. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurdu. 

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İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldü, 61 bin 504 kişi Filistinli yaralandı. Binlerce kişinin hâlâ enkaz altında olduğu belirtilirken, halkın kaçtığı hastane ve okullar da bombalanarak sivil altyapı yıkıldı.

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