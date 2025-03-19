İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 436'ya Yükseldi

İsrail'in Gazze Saldırıları Sonuç Vermeye Devam Ediyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dünden itibaren sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 436'ya yükseldiğini duyurdu. Ayrıca, yaralı sayısının 678 kişi olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in dün sabah saatlerinde ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla ilgili güncel verileri paylaştı. 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 49,547 kişiye, yaralı sayısının da 112,719 kişiye ulaştığı belirtildi.

Şiddetli Saldırılar Yeniden Başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 18 Mart sabahı gerçekleştirilen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli ise yaralandı.

İsrail ordusunun, siyasi kademeden aldığı talimatlarla Gazze'ye yönelik geniş çaplı saldırıların başlatıldığı açıklandı. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından onaylandığı belirtilen saldırılar, bölgede gerilimi artırmaya devam ediyor.

Hamas'tan Sert Tepki

Hamas, İsrail'in Uluslararası arabulucuların gözleri önünde ateşkese uymadığını ve bu durumun Gazze halkı üzerinde soykırıma varan sonuçlara yol açtığını ifade etti. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini, esirlerle ilgili hassas konularda sözlerini yerine getirmemekle suçlayarak, hükümetin savaşın yeniden başlatılmasını bahane gösterdiğini öne sürdü.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden almasının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkat çekti. Gerilim ve çatışmalar devam ederken, uluslararası toplumun gözleri, bölgedeki gelişmelere çevrilmiş durumda.