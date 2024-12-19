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İsrail Saldırısı: Gazze'deki İki Okulda 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırıda 20 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 22:49
İsrail Saldırısı: Gazze'deki İki Okulda 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Şaban er-Rays ve Dar el-Erkam okullarına yönelik düzenlediği hava saldırısında 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıda Yaralananlar

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yapılan saldırılarda 30'dan fazla kişi yaralandı, bunların çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

Sırasıyla Tuffah Mahallesi'nde gerçekleşen üç hava saldırısında, ambulansta yaralılar Gazze kentinin merkezindeki Ehli Baptist Hastanesi'ne taşındı. Görgü tanıkları, iki okul ve çevresindeki konutlarda büyük hasar meydana geldiğini bildirdi.

Son Durum

Bu saldırı, Gazze'deki insani durumu daha da ağırlaştırırken, uluslararası toplumun tepkisini çekiyor. Birçok kuruluş, yaşanan bu trajedinin sona ermesi için çağrılarda bulunuyor.

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