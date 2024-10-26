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İsrail Saldırısına Eleştiriler Yağdı

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya muhalefetten dönük sert eleştiriler gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:54
İsrail Saldırısına Eleştiriler Yağdı

İsrail'den İran'a Yapılan Saldırı Üzerine Eleştiriler

İsrail'de hem iktidar hem de muhalefet, İran'a yönelik gerçekleştirilen askeri saldırının yetersiz olduğunu savunuyor. 1 Ekim'de İran'ın düzenlediği füze saldırısına misilleme olarak yapılan bu saldırıya yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.

Eleştiriler İktidardan Geliyor

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili Tally Gotliv, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer tesislerine saldırmamak nesiller boyu bir feryat olacak. İran'ın petrol sahalarına saldırmamak feci bir hata" ifadelerini kullandı. Gotliv, İsrail'in bu fırsatı kaçırdığını belirterek, "askeri hedeflere yönelik saldırının Orta Doğu'daki güç dengesini değiştirmediğini" vurguladı.

Muhalefetten Sert Tepkiler

Evimiz İsrail Partisi'nin lideri Avigdor Liberman, saldırıyı gerçekleştiren hava kuvvetlerini övse de, "İran'ın nükleer programına devam edeceği ve bu faaliyetlerden finansman sağlamak için bölgedeki vekillerine destek vereceğini" öne sürdü. Liberman, hükümetin gösteriş yapmak yerine etkin bir strateji belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Eski Başbakan'dan Değerlendirme

Ayrıca, Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, yapılan saldırıda "stratejik ve ekonomik hedeflerin vurulmamasının büyük bir hata olduğunu" belirtti.

Askeri Hedeflere Saldırı Hakkında Bilgiler

İsrail, söz konusu saldırının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtirken, İran ordusu da bazı askeri noktaların hedef alındığını ve bu saldırılarda iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran, ayrıca hava savunma sistemlerinin saldırılara başarılı bir şekilde karşı koyduğunu, fakat bazı alanlarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini bildirdi.

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