İsrail Saldırısında 1 Lübnan Askere Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin ateşi sonucu 1 asker yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 23:39
İsrail Saldırısında 1 Lübnan Askere Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Lübnan'ın güneyinde yer alan Kefr Killa beldesinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Lübnan askeri hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayınlanan habere göre, İsrail askerleri Kefr Killa'da Lübnanlılara ateş açtı. Bu saldırı, 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşti. Söz konusu ateşkes, iki ülke arasında gerginliğin azalması umuduyla imzalanmıştı, ancak İsrail'in düzenli olarak anlaşmayı ihlal ettiği bildiriliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin ardından gerçekleştirilen İsrail saldırılarında en az 84 kişi yaşamını yitirirken, 284 kişi yaralandı. Bu durum, bölgedeki güvenlik sorunlarını ve yaşanan insani drama dikkat çekiyor.

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