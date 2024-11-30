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İsrail Saldırısında 3 ABD'li Yardım Çalışanı ile 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırısında 3'ü ABD merkezli yardım kuruluşu çalışanı 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:32
İsrail Saldırısında 3 ABD'li Yardım Çalışanı ile 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda Hayatını Kaybedenler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde düzenlediği bir saldırıda, 3'ü ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK) çalışanı olmak üzere 5 Filistinliyi hayatını kaybettirdi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda, saldırı sırasında Han Yunus'taki Salahaddin Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araç hedef alındı.

Görgü tanıkları, saldırının ardından çevrede büyük hasar yaşandığını ve yoldan geçen iki kişinin de patlama sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

World Central Kitchen'den Açıklama

A.B.D merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen, 8 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada Nadi Sallout isimli Filistinli çalışanlarının Gazze Şeridi'nin Deyr Belah yakınlarında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Daha önce, İsrail'in 1 Nisan'da düzenlediği bir saldırı sırasında da WCK'nin 7 çalışanı yaşamını yitirmişti. Washington merkezli kuruluş, saldırıda ölenlerin farklı uyruklardan olduğunu, bunlar arasında Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin vatandaşları bulunduğunu açıkladı.

BM Verileri ve Artan Saldırılar

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) görevlisi Yasmina Guerda, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 200'den fazla insani yardım çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti. Bu gelişmeler, uluslararası heyecan ve endişeleri artırırken, bölgede insani yardım çalışmalarının da olumsuz etkilendiği ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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