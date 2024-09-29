İsrail Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Beyrut'un kuzeydoğusundaki Bekaa bölgesine bağlı El-Ayn beldesinde bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi.

Havadan Düzenlenen Saldırı

Yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, hava saldırısında enkazdan 6 kişinin naaşı çıkarıldı. Enkaz altında daha fazla kişinin olduğu belirtilirken, çalışmalara devam ediliyor.

Saldırıların Artışı

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalarda, İsrail ordusu, Lübnan'ın güney kentleri ile birlikte Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Civardaki Kayıplar

Lübnan makamlarına göre, 17 Eylül'den bu yana 104’ü çocuk, 194’ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'deki hava saldırısında öldüğü bildirildi.

Göç Akını

İsrail bombardımanları sonucu ülkede 150 bin kişiye yakın insan yerinden olmuş durumda. Başkent Beyrut ve güney kesimlerden devam eden göç dalgasının yanı sıra, Suriye'ye de on binlerce kişinin kaçtığı belirtiliyor.