DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.235.849,39 0,29%

İsrail Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında, 6 kişi yaşamını yitirdi. Çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 09:50
İsrail Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Beyrut'un kuzeydoğusundaki Bekaa bölgesine bağlı El-Ayn beldesinde bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi.

Havadan Düzenlenen Saldırı

Yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, hava saldırısında enkazdan 6 kişinin naaşı çıkarıldı. Enkaz altında daha fazla kişinin olduğu belirtilirken, çalışmalara devam ediliyor.

Saldırıların Artışı

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalarda, İsrail ordusu, Lübnan'ın güney kentleri ile birlikte Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Civardaki Kayıplar

Lübnan makamlarına göre, 17 Eylül'den bu yana 104’ü çocuk, 194’ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'deki hava saldırısında öldüğü bildirildi.

Göç Akını

İsrail bombardımanları sonucu ülkede 150 bin kişiye yakın insan yerinden olmuş durumda. Başkent Beyrut ve güney kesimlerden devam eden göç dalgasının yanı sıra, Suriye'ye de on binlerce kişinin kaçtığı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fazıl Say, Pekin'de Büyüleyici Bir Konser Verdi
2
Haftanın Tarihinde Öne Çıkan Olaylar
3
İsrail Ordusu Kızıldeniz Üzerinden Göndermesi Engelledi
4
Helene Kasırgası ABD'de Felakete Yol Açtı
5
Nepal'de Şiddetli Yağışlar: 100 Kişi Hayatını Kaybetti
6
İsrail Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Geleceğin Taşları: Türkiye'de Yapılacak Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?