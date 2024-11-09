İsrail Saldırısında Annesini Kaybeden 10 Günlük Bebek Hayata Tutunuyor

İsrail Bombardımanında Hayata Tutunmaya Çalışan Muhammed Bebek

Henüz 10 gün önce dünyaya gelen Muhammed Ağa, İsrail'in yoğun saldırılarında annesini kaybetti ve şu anda hayatta kalmak için solunum cihazlarına bağlı olarak mücadele ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kuşatılmış Kemal Advan Hastanesi'nde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Anne ve Ailevi Kayıplar

Muhammed, yalnızca 2 günlük iken ailesinin evine düzenlenen saldırıda annesi dahil olmak üzere 4 aile üyesini hayatını kaybetti. Ailesinin kaybının ardından hastanede tedavi altına alınan Muhammed, zor şartlar altında tedavi edilmeye çalışıyor. Kemal Advan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Şefi Ahmed el-Kahlut, küçük çocuğun durumunun kritik olduğunu ifade ediyor.

Yoğun Bakımda Tehlikeli Şartlar

İsrail'in bombardımanı, hastanenin oksijen istasyonunu tahrip etti. Doktor Kahlut, yaşanan enerji kesintileri ve güneş panellerinin yetersizliğinin birçok çocuğun hayatını tehdit ettiğini belirterek, hayatları oksijen cihazına bağlı olan çocukların her an ölebileceği uyarısında bulundu.

İnsani Kriz ve Eksiklikler

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, hastanede yetersiz tıbbi malzeme ve yalnızca 2 doktor kaldığını açıkladı. Su, yiyecek ve yakıt sıkıntısı nedeniyle tedavi süreçlerinin oldukça zorlaştığını ekledi. Ebu Safiyye, uluslararası kuruluşlara duruma müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail’in Sürekli Saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yürüttüğü bombardımanlar, 36 gündür devam ediyor. Yoğun hava saldırılarının ardından, bu bölgelere insanî yardım girişimlerinin engellenmesiyle birlikte, halka yönelik açlık, susuzluk ve salgın hastalık tehdidi artmış durumda.