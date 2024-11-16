İsrail Saldırısında Baalbek'teki Aile Yok Oldu: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Savaş Uçakları Baalbek'te Aileyi Hedef Aldı

İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın doğusundaki Baalbek bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında, Ali Kamil Kasım adlı Lübnanlı bir vatandaşa ait ev vuruldu. Saldırı sonucunda, evde bulunan anne, baba ve dört çocuk hayatlarını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından yapılan paylaşıma göre, Baalbek’in Haribe beldesinde meydana gelen bu trajik olay, bölgedeki diğer binalarda da büyük hasara yol açtı.

Hava saldırısının ardından, moloz altında kalanların kurtarılması ve çevredeki yapılar üzerinde yapılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Saldırının bölgedeki gerilimi nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.