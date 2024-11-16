DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.116.369,85 0,87%

İsrail Saldırısında Baalbek'teki Aile Yok Oldu: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Baalbek bölgesinde bir aileyi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 19:24
İsrail Saldırısında Baalbek'teki Aile Yok Oldu: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Savaş Uçakları Baalbek'te Aileyi Hedef Aldı

İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın doğusundaki Baalbek bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında, Ali Kamil Kasım adlı Lübnanlı bir vatandaşa ait ev vuruldu. Saldırı sonucunda, evde bulunan anne, baba ve dört çocuk hayatlarını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından yapılan paylaşıma göre, Baalbek’in Haribe beldesinde meydana gelen bu trajik olay, bölgedeki diğer binalarda da büyük hasara yol açtı.

Hava saldırısının ardından, moloz altında kalanların kurtarılması ve çevredeki yapılar üzerinde yapılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Saldırının bölgedeki gerilimi nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Havalimanı'nda 1 Aydır Bekleyen Yaşlı Kadın: Rusya'ya Dönüş İzni Bekliyor
2
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Yalanlarla Doldurulmuş Bir Genel Kurul Atmosferi Var
3
Erbil'de 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminin Özel Gösterimi Yapıldı
4
CHP'nin 'Adalet Buluşmaları' İzmir'de Başladı
5
DEM Parti'den DEVA Partisi'ne Kritik Ziyaret
6
Yunanistan Eski Başbakanı Antonis Samaras, Partisinden İhraç Edildi
7
Santiago Abascal, Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakının Yeni Başkanı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!