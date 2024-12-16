DOLAR
34,95 0,03%
EURO
36,75 -0,03%
ALTIN
2.990,88 -0,47%
BITCOIN
3.633.968,04 -0,81%

İsrail Saldırısında Bacakları Amput edilen Gazzeli Çocuk Patenle Yürümeye Çalışıyor

İsrail saldırısında iki bacağı ampute edilen 6 yaşındaki Gazzeli Muhammed Said, paten yardımıyla yürümeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:52
İsrail Saldırısında Bacakları Amput edilen Gazzeli Çocuk Patenle Yürümeye Çalışıyor

Gazzeli Çocuğun İnkar Edilemez Mücadelesi

İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaralanan ve iki bacağı ampute edilen Gazzeli çocuk, Muhammed Said, paten yardımıyla yürümeye çalışıyor. Bu trajik durum, sosyal medyada yayılan görüntülerle dikkat çekti.

Sosyal Medyada Paylaşılan Mülteci Görüntüleri

Filistinli sivil savunma görevlisi Kerim el-Hassani, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Gazze kentinde 6 yaşındaki Muhammed'in halini kaydetti. Görüntülerde, iki bacağı ampute edilen Said'in, kelime tüm anlamıyla sürünerek, patenle ilerlemeye çalıştığı gözlemleniyor.

Hassani, "Bu acı verici durumu gördüğümde ne diyeceğimi bilemedim," diyerek hislerini ifade etti. Said'in durumunu, Gazze saldırıları nedeniyle evini terk eden Filistinli ailelerin sığındığı çadır kampında tesadüfen fark ettiğini aktardı.

Saldırının Korkunç Sonuçları

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürdürdüğü saldırılar, Gazze'de büyük bir yıkıma neden oldu. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu süreçte toplamda 55,028 Filistinli hayatını kaybederken, 106,962 kişi yaralandı. Bu rakamlar arasında 17,492 çocuk ve 11,979 kadın bulunuyor.

Yetersiz tıbbi imkanlar ve anestezi eksikliği nedeniyle birçok Filistinlinin, özellikle çocukların uzuvları ampute edilmek zorunda kaldı. Bu bildirimler, Gazze'nin, nüfusuna oranla dünyada en fazla ampute edilen çocuğa sahip bölge olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Anneleri, Evlatlarına Kavuşmak İçin Mücadele Ediyor
2
Fethiye'de Barkodlu Atık Toplama Projesi Devam Ediyor
3
Van'da 'Bağımlılıkla Mücadele Festivali' Coşkuyla Başladı
4
Azerbaycan, Karabağ İmarına 12,9 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor
5
Netanyahu'nun Yarınki Duruşması 'Olağanüstü Koşullar' Nedeniyle İptal Edildi
6
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Saygılı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e Güven Mektubunu Sundu
7
Muş'ta Tekstil Fabrikaları Binlerce Kişiye İş Kapısı Açtı

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?