İsrail Saldırısında Bacakları Amput edilen Gazzeli Çocuk Patenle Yürümeye Çalışıyor

Gazzeli Çocuğun İnkar Edilemez Mücadelesi

İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaralanan ve iki bacağı ampute edilen Gazzeli çocuk, Muhammed Said, paten yardımıyla yürümeye çalışıyor. Bu trajik durum, sosyal medyada yayılan görüntülerle dikkat çekti.

Sosyal Medyada Paylaşılan Mülteci Görüntüleri

Filistinli sivil savunma görevlisi Kerim el-Hassani, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Gazze kentinde 6 yaşındaki Muhammed'in halini kaydetti. Görüntülerde, iki bacağı ampute edilen Said'in, kelime tüm anlamıyla sürünerek, patenle ilerlemeye çalıştığı gözlemleniyor.

Hassani, "Bu acı verici durumu gördüğümde ne diyeceğimi bilemedim," diyerek hislerini ifade etti. Said'in durumunu, Gazze saldırıları nedeniyle evini terk eden Filistinli ailelerin sığındığı çadır kampında tesadüfen fark ettiğini aktardı.

Saldırının Korkunç Sonuçları

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürdürdüğü saldırılar, Gazze'de büyük bir yıkıma neden oldu. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu süreçte toplamda 55,028 Filistinli hayatını kaybederken, 106,962 kişi yaralandı. Bu rakamlar arasında 17,492 çocuk ve 11,979 kadın bulunuyor.

Yetersiz tıbbi imkanlar ve anestezi eksikliği nedeniyle birçok Filistinlinin, özellikle çocukların uzuvları ampute edilmek zorunda kaldı. Bu bildirimler, Gazze'nin, nüfusuna oranla dünyada en fazla ampute edilen çocuğa sahip bölge olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor.