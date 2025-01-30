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İsrail Saldırısında Filistinli Çocuk Ağır Yaralandı

İsrail'in Tulkerim'deki saldırısında 11 yaşındaki Saddam Iyad Receb ağır yaralandı. Saldırılar sürüyor, 892 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:43
İsrail Saldırısında Filistinli Çocuk Ağır Yaralandı

İsrail Askerleri Tulkerim'e Saldırdı: Filistinli Çocuk Ağır Yaralandı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 11 yaşındaki Saddam Iyad Receb ağır yaralandı. Bu olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle belgelenmiş durumda.

Görüntülerde, Receb'in bir binanın önünde dururken aniden İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yere yığıldığı görülüyor. Çocuk, bir dakika boyunca yerde hareketsiz yattıktan sonra koltuk değnekli bir adam tarafından taşınmaya çalışıldı.

Receb, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Kefr el-Lebed köyünden olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak, İsrail ordusu AA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, son dört gündür Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve mülteci kampını kuşatma altında tutmaya devam ediyor. Görgü tanıkları, kuşatılan bölgede evlere yoğun baskınlar yapıldığını, altyapının tahrip edildiğini ve çok sayıda Filistinli ailenin zorla yerinden edildiğini aktarıyor.

27 Ocak Pazartesi günü yapılan saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, 21 Ocak'ta Cenin kentine düzenlenen saldırılarda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye ulaşmış durumda, yaklaşık 50 Filistinli yaralandı. Son bilgilere göre, İsrail ordusu, Cenin'deki saldırıları kapsamında yüzlerce evi yerinden ederken, insansız hava araçlarıyla desteklenen saldırılar devam ediyor.

İsrail'in dün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin Tammun beldesine yaptığı hava saldırısında da 10 kişi yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşanan çatışmalarda, 167'si çocuk olmak üzere toplam 892 Filistinli hayatını kaybetti.

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