İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden Gazeteci Husam Şebat'ın Mesajı Paylaşıldı

Husam Şebat'tan Son Mesaj: Gazze Hakkında Konuşmayı Bırakmayın

Gazze'de, İsrail güçleri tarafından hayatını kaybeden 21 yaşındaki Filistinli gazeteci Husam Şebat'ın ölümünden sonra paylaşılan mesajı, dünya kamuoyunda yankı buldu. Al Jazeera Mubasher televizyon kanalında muhabirlik yapan Şebat, ölümünden sonra sosyal medya üzerinden yayınlanmak üzere yazdığı mesajında, "Eğer bunu okuyorsanız, bu İsrail güçleri tarafından benim öldürüldüğüm anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Korkuyu Belgeledim

Şebat, Gazze'deki olayların başladığı günden itibaren 'her anını halkına adadığını' vurgulayarak, "Gazze'deki korkuyu dakika dakika belgeledim. Gömmek istedikleri gerçeği dünyaya göstermeye çalıştım" dedi. Gazeteci olarak görevini yaptığını belirten Şebat, "Gerçeği aktarmak için her şeyi riske attım ve sonunda 18 aydır bilmediğim huzura kavuştum" şeklinde konuştu.

Filistin Davası İçin Mücadele

Husam Şebat, yaptığı her şeyin "Filistin davası" adına gerçekleştiğini belirterek, "Bu toprakların bizim olduğuna, halkını savunurken ve hizmet ederken ölmenin en büyük onur olduğuna inandım" dedi. Mesajında, "Şimdi sizden şunu istiyorum: Gazze hakkında konuşmayı bırakmayın. Dünyanın ilgisinin başka yöne kaymasına fırsat vermeyin. Filistin özgür oluncaya kadar, mücadeleye devam edin ve hikayelerimizi anlatmaya devam edin" çağrısında bulundu.

Gazetecilere Yönelik Şiddet Artıyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısı 208'e yükseldi. Bu durum, bölgedeki gazetecilik faaliyetlerinin ne denli tehlikeli hale geldiğinin somut bir göstergesi oldu.