İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden Halid Dede'nin Acı Veda Anısı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar, bölgedeki ailelerin hayatını alt üst etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, 3 yaşındaki torunu Rim'e veda eden Halid Nebhan Ebu Diya, "Ruhumun ruhu" sözleriyle kalpleri dağladı. Ne yazık ki, Halid Dede de bu saldırıda hayatını kaybetti.

Halid Dede'nin Yıpratıcı Vedası

Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi ve bu saldırıda birçok sivil hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında, geçen yıl Aralık ayında gerçekleştirilen bir önceki saldırıda öldürülen torunu Rim'le göz göze gelerek veda eden Halid Nebhan da bulunuyor.

Halid Dede, torununun cansız bedenini severken kaydedilen görüntülerde, "ruhumun ruhu, canımın canı" diyerek Rim'e olan sevgisini açıkça ifade etmişti. Bu derin ve acı anlar, dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar, sivil kayıpların yanında, aile bağlarını da derinden sarsıyor. Bu tür acılar, bölgedeki çatışmanın ne denli yıkıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.