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İsrail Saldırısında Nusayrat Mülteci Kampı'nda 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 00:38
İsrail Saldırısında Nusayrat Mülteci Kampı'nda 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci KampıFilistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Sevariha Okulu çevresinde yer alan bir evi hedef aldı.

Olayın ardından Avde Hastanesi sağlık kaynakları, saldırıda 1 çocuk da dahil olmak üzere 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Bu saldırı, kampın çeşitli bölgelerine daha önce düzenlenen bir dizi saldırının devamı niteliğinde.

İsrail ordusunun operasyonları ve Filistinlilere yönelik saldırıları, bölgede büyük bir endişe yaratmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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