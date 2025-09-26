İsrail Saldırısında Ölen Hasan Nasrallah İçin Beyrut'ta Büyük Anma Töreni

İsrail Saldırısında Ölen Hasan Nasrallah İçin Beyrut'ta Anma Töreni

Lübnan'da, İsrail’in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah’ın eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için başkent Beyrut’ta anma töreni düzenlendi.

Törene On Binlerce Kişi Katıldı

Tören, Beyrut’un güney banliyösü Dahiyye’nin Harik Mahallesinde gerçekleştirildi ve alana on binlerce kişi akın etti. İsrail’in vurduğu alanın çevresindeki binalara Nasrallah’ın dev posterleri ile Lübnan, Hizbullah ve Filistin bayrakları asıldı.

Nasrallah’ın hayatını kaybettiği binanın bulunduğu bölgede toplanan kalabalık, Hizbullah bayraklarının yanı sıra Lübnan, Filistin, İran ve Irak bayrakları taşıdı.

Törende mersiyeler okundu, Hizbullah’a bağlılık yemini edildi ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Konuşmalarda, Nasrallah’ın “Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin yolunda şehit düştüğü” vurgulandı.

Alana kurulan dev ekranda Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara dair görüntüler ve Nasrallah’ın geçmişteki konuşmaları yayınlandı. Ayrıca İran lideri Ali Hamaney’in, Nasrallah’ın vefatının ardından yaptığı konuşma da dinletildi. Törende, mersiyeler eşliğinde binlerce kadının gözyaşı döktüğü görüldü.

Kayıplar ve Ateşkes İhlalleri

İsrail’in 27 Eylül 2024’te Beyrut’un güney banliyösüne düzenlediği ağır bombardımanda Nasrallah hayatını kaybetmiş; 3 Ekim’deki saldırılarda ise halefi Haşim Safiyuddin hayatını kaybetmişti.

Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırıları, Eylül 2024’te tam ölçekli savaşa dönüşerek 4 binden fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 17 bin kişinin yaralanmasına yol açtı.

Resmi verilere göre, 27 Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen İsrail, anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ederek en az 276 sivilin ölümüne ve 613 kişinin yaralanmasına neden oldu. İsrail ayrıca onlarca yıldır işgal altında tuttuğu bölgelere ek olarak, son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini hâlâ kontrol ediyor.

Tören, hem yas duygusunu hem de bölgedeki gerilimin ve süregelen çatışmaların yarattığı derin toplumsal etkileri ortaya koydu.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta toplanan onlarca kişi, geçen yıl İsrail’in 27 Eylül ve 3 Ekim’de düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için anma töreni düzenledi. Beyrut’un güney banliyösündeki Haret Hreik bölgesinde gerçekleştirilen törende temsili tabutlar sergilendi.