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İsrail Saldırısında Yaralanan Al Jazeera Muhabiri Ürdün'e Nakledildi

İsrail'in saldırısında yaralanan Al Jazeera muhabiri Ali el-Attar, Ürdün'e tedavi için getirildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:23
İsrail Saldırısında Yaralanan Al Jazeera Muhabiri Ürdün'e Nakledildi

İsrail Saldırısının Ardından Acil Müdahale

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısında yaralanarak ağır yaralı halde kalan Al Jazeera muhabiri Ali el-Attar’ın tedavi amacıyla Ürdün’e getirildiğini açıkladı.

Kral Hüseyin Köprüsü Peşinde Tedavi Süreci

Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Dr. Sufyan el-Kudat, el-Attar’ın kız kardeşiyle birlikte Gazze’den tahliye edilerek Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden Ürdün’e geçiş yaptığını duyurdu. Attar’ın başında şarapnelle yaralanmasının ardından, Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonuyla sürecin yürütüldüğü bildirildi.

Saldırının Sebebi ve Son Gelişmeler

Söz konusu saldırı, 7 Ekim 2024 tarihinde Gazze kentinin Deyr Belah bölgesinde Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlenmiştir. Bu talihsiz olayda Al Jazeera muhabiri Ali el-Attar ciddi yaralanmalar almıştır.

Olayla ilgili gelişmeler ve tedavi süreci, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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