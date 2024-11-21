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İsrail Saldırısında Yaralanan Lübnanlı Kadın Futbolcudan Umut Veren Haber

İsrail saldırısında ağır yaralanan 19 yaşındaki futbolcu Selin Haydar, hayat mücadelesi veriyor. Beyrut'ta tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:04
İsrail Saldırısında Yaralanan Lübnanlı Kadın Futbolcudan Umut Veren Haber

İsrail Saldırısında Yaralanan Kadın Futbolcu Hayat Mücadelesi Veriyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gerçekleştirdiği saldırılarda yaralanan 19 yaşındaki kadın futbolcu Selin Haydar, hayat mücadelesi veriyor. 16 Kasım'da Dahiye'nin Şiyah bölgesine düzenlenen hava saldırısında başına isabet eden metal bir parça nedeniyle ağır yaralanan Haydar, Beyrut'taki Rum Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor.

Beyrut Futbol Akademisi'nden Destek

Selin'in kulübü Beyrut Futbol Akademisi Başkanı Ziyad Sadi, hastanede bilinci kapalı bir şekilde yatan genç sporcunun durumunun kritik olduğunu belirterek ailesinin son derece kötü bir psikolojide olduğunu dile getirdi. Sadi, Selin’in saldırı sırasında yalnızca 500 metre mesafede olduğunu ve vakuya uçan metal bir parçanın kafasına isabet ettiğini açıkladı.

Selin'in Eğitim Engeli

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yaşayan Selin, saldırıdan önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin tahliye uyarısı vermesinin ardından evi terk ederek daha güvenli bir noktaya saklanmaya çalıştı. Ancak bu çabasına rağmen başına metal parça isabet eden Haydar ağır yaralandı. Sadi, Selin'in Dahiye'yi önceki günlerde neden terk etmediğini ise, "Çünkü okulu ve eğitimi vardı," diyerek açıkladı.

Umudun Sembolü

Selin daha önce ailesiyle birlikte Cebeli Lübnan'a gitmiş, ancak eğitimine devam etmek amacıyla geri dönmek zorunda kalmıştı. Ziyad Sadi, Selin'in Lübnanlı milli takım oyuncusu olduğunu belirtirken, "Geçen yıl düzenlenen Lübnan Kadınlar Şampiyonası'nda şampiyonluğu kazandık. Selin harika bir orta saha oyuncusu ve artık bir kahraman. Umarım bu durumdan kurtulacak," diyerek umutlarını dile getirdi.

Tüm Lübnan Selin İçin Dua Ediyor

Komada yatan ve durumu kritik olan Selin'in sağlığı için tüm Lübnan halkı dua ediyor. Ziyad Sadi, "Selin başına gelenleri hak etmiyor. Ailesinin durumu da kötü. Her gün dua ediyorlar ve umarım o bu zorlu süreçten kurtulabilir," sözleriyle genç sporcunun tedavisi için herkesin bir araya geldiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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