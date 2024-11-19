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İsrail Saldırısında Yaralanan Selin Haydar Yoğun Bakımda

Lübnan Kadın Futbol Takımı oyuncusu Selin Haydar, Beyrut'taki hava saldırısında başından yaralanarak yoğun bakımda tedavi görüyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:33
İsrail Saldırısında Yaralanan Selin Haydar Yoğun Bakımda

İsrail ordusunun 16 Kasım'da Lübnan'ın Beyrut şehrine düzenlediği hava saldırısında ağır yaralanan Lübnan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusu Selin Haydar, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

El Ahbar gazetesi, 19 yaşındaki sporcu Selin'in, Beyrut'taki Rum Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğunu bildirdi. Haydar, hava saldırısı sırasında başında isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralanmıştı.

Lübnan Futbol Federasyonu İcra Komitesi Üyesi Vail Şehib, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Dualarımız Selin ile... Beyrut saldırılarından sonra güçlü ol şampiyon. Gücün hepimize ilham veriyor." ifadelerine yer verdi.

El Cedid televizyonunun haberine göre, Selin Haydar başarılı bir ameliyat geçirmesine rağmen bilinçsiz durumda yoğun bakımda tutuluyor. 16 Kasım'daki saldırıda başında yaralanan genç oyuncu, St. George Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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