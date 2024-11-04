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İsrail, Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi İddiası

İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısının detayları SANA'nın haberinde yer aldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 19:57
İsrail, Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi İddiası

İsrail'in Şam'a Hava Saldırısı İddiası

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Suriye rejimine ait SANA haber ajansının verilerine göre, saldırı yerel saatle 18.05’te Şam'ın güneyindeki çeşitli hedefleri kapsadı.

Hava Savunma Sistemleri Faaliyette

Ajansın haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz, Golan Tepeleri'nden gelen füzeleri çoğunlukla düşürmeyi başardı. Ancak saldırıda maddi hasar meydana geldi," şeklinde ifadeler yer aldı.

İsrail'den Resmi Açıklama Yok

Öte yandan, İsrail tarafında bu saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Uzun Süredir Devam Eden Saldırılar

İsrail, 2011 yılındaki iç savaşın başlangıcından beri Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktaları hedef alarak saldırılarda bulunmaktadır.

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