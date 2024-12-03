DOLAR
34,75 -0,05%
EURO
36,58 -0,29%
ALTIN
2.949,04 0%
BITCOIN
3.294.536,61 0,83%

İsrail, Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi İddiası

Suriye rejimi, İsrail'in Şam'da bir araca hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Detaylar henüz netlik kazanmadı.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:35
İsrail, Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi İddiası

İsrail'in Şam'a Yönelik Hava Saldırısı İddiası

Suriye rejimi, başkent Şam'da bir aracın, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısıyla hedef alındığını iddia etti. Rejimin resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail'in Şam Uluslararası Havalimanı yolunda bir araca hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ancak, haberde daha fazla detay verilmedi. Ayrıca, bu iddiaya ilişkin İsrail tarafından henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı bildirildi.

Şam'daki Durum

Şam'da, özellikle Hizbullah ve İran destekli grupların yoğun bir varlık gösterdiği biliniyor. İsrail, 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş sürecinde Suriye'de sık sık İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Engelliler Günü'nde Önemli Açıklama: 'Bakım Maaşları Bireylere Verilmeli'
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç Uyarısı: 'Günden Güne Kirlilik Artıyor'
3
İran ve Suudi Arabistan Uçak Seferleri 9 Yıl Sonra Yeniden Başladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Su ve Orman Konularında İhmalkar Davranıyor
5
DEM Parti'den Onurlu Barış Vurgusu: Oruç, Kürt Sorununu Çözmeye Hazırız
6
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutası Türkiye'ye Devredildi
7
Hakan Fidan ve Eymen es-Safedi, Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Telefonla Temas Kurdu

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

Üniversite öğrencileri bayram edecek! O ödemeler netleşti Faizsiz geri verilecek

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı