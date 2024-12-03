İsrail, Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi İddiası

İsrail'in Şam'a Yönelik Hava Saldırısı İddiası

Suriye rejimi, başkent Şam'da bir aracın, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısıyla hedef alındığını iddia etti. Rejimin resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail'in Şam Uluslararası Havalimanı yolunda bir araca hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ancak, haberde daha fazla detay verilmedi. Ayrıca, bu iddiaya ilişkin İsrail tarafından henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı bildirildi.

Şam'daki Durum

Şam'da, özellikle Hizbullah ve İran destekli grupların yoğun bir varlık gösterdiği biliniyor. İsrail, 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş sürecinde Suriye'de sık sık İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.