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İsrail, Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi: Sivil Yerleşim Alanları Hedef Alındı

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda sivil yerleşim alanları ve İslami Cihad hedef alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 18:18
İsrail, Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi: Sivil Yerleşim Alanları Hedef Alındı

İsrail, Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği hava saldırıları büyük endişe yarattı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırılar özellikle Mezze ve Gadsaya mahallelerindeki sivil yerleşim yerlerine yapıldı.

Saldırıda Hedef Alınan Binalar

Suriye haber ajansı SANA'da yer alan haberlere göre, İsrail'in hava saldırılarında iki bina hedef alındı. İlk belirlemelere göre, bu saldırılarda birkaç sivil hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail Ordusunun Açıklaması

İsrail ordusu, gerçekleştirdiği saldırının sorumluluğunu üstlenerek bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İslami Cihad Hareketi'nin Şam'daki komuta merkezi ve bazı altyapı tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

Geçmişteki Saldırılar

İsrail, 11 Kasım'da Humus'un güneyindeki Şinşar köyüne de hava saldırısı düzenlemişti. Suriye'de iç savaşın patlak vermesiyle birlikte, 2011'den bu yana, zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara yönelik saldırılar düzenlenmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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